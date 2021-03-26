Son dakika haberleri... Ankara'da DEAŞ üyesi 22 terörist yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara'da DEAŞ üyesi 22 terörist yakalandı Başkent'te terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ üyesi 22 terörist yakalandı

ANKARA - Başkent'te terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22'si yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgeleri ile bağlantısı olan 26 teröristi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile Irak uyruklu olduğu öğrenilen 22 teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 teröristin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER