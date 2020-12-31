Son dakika haberleri | Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Son dakika haberleri | Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

31.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:32
Son dakika haberleri | Ankara'da DEAŞ soruşturmasında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi ve örgütsel anlamda birbirleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar kapsamında DAEŞ terör örgütüne eleman ve mali kaynak sağlama amaçlı sözde mescit kurdukları tespit edilen zanlılara yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüphelilere yönelik 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 10'u Ankara, 3'ü Bursa ve 1'i Yozgat ilinde olmak üzere 14 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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