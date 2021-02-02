Son dakika haberleri | Ankara'da DEAŞ destekçisi 27 kişi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Ankara'da DEAŞ destekçisi 27 kişi gözaltına alındı

02.02.2021 22:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:19
Son dakika haberleri | Ankara'da DEAŞ destekçisi 27 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: ANKARA'da sabah saatlerinde ellerinde 'Halis Bayuncuk Hocaya Özgürlük' ibareli döviz taşıyan ve DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan 27 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ANKARA'da sabah saatlerinde ellerinde 'Halis Bayuncuk Hocaya Özgürlük' ibareli döviz taşıyan ve DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan 27 kişi emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, DEAŞ Terör Örgütü'nün üst düzey yöneticilerinden Halis Bayuncuk'un serbest kalması için yürüyüş yapan bir grubun gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "2 Şubat 2021 günü saat 10.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda ellerinde 'Halis Bayuncuk Hocaya Özgürlük' ibareli döviz, üzerlerinde ise benzer temalı yelek bulunan bir grup, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk'un serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak istemiş, ikazlara rağmen kanuna aykırı eylemlerinde ısrar eden 27 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten işlem başlatılmıştır" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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