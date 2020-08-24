Son dakika haberleri | Ankara'da ByLock kullanıcısı 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde mahrem yapılanmada faaliyet yürüttüğü belirlenen ByLock kullanıcısı 2 şüpheli gözaltına alındı.
24.08.2020 11:50 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:21
Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde mahrem yapılanmada faaliyet yürüttüğü belirlenen ByLock kullanıcısı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. - ANKARA
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Kaynak: İHA