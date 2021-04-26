Son dakika haberleri | Ankara'da bir haftada gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında 30 kişi tutuklandı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Başkent'te 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında yakalanan 301 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başkent'te 19-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenen narkotik operasyonlarında yakalanan 301 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 - 25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 301 şahıstan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda; 304 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 800 gram bonzai, 1 kilo 300 metamfetamin ve bin 700 adet sentetik ecza ele geçirildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı