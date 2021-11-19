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Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bir bölümü çöken binadan şu ana kadar 2'si çocuk toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar enkazdan 2'si çocuk, 1 hamile kadın olmak üzere toplam 5 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

Son dakika haberleri! Ankara'da bir binada patlama meydana geldi

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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