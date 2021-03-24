Son dakika haberleri: Ankara'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Başkentte, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini, kardeşlerinin ve çocuğunun gözü önünde öldüren Gökhan Ağtaş'ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ağtaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.

Ağtaş, savunmasında maktul Sevgi Tekin ile sürekli kavga ettiklerini, olaydan bir süre önce de Tekin'in 1,5 yaşındaki çocuklarını alarak evden gittiğini söyledi.

Barışmak için Tekin'in kız kardeşine ulaştığını, bunun üzerine konuşmak için bir araya geldiklerini ifade eden Ağtaş, "Oturduk konuştuk. Neden benden kaçtığını sorduğumda, çocuğu kaçırdığı için kızacağımı söyledi. Sonradan barıştık yine beraber yaşamaya başladık. Sevgi, temizlik işinde çalışıyordu. Çocukla ilgilenemediği için anneme götürdüm oğlumu. Sonra tartıştık evi terk etti." diye konuştu.

"Alkollün etkisiyle yaptım"

Olay günü, maktulün kaldığı eve konuşmak için gittiğini öne süren Ağtaş, şunları anlattı:

"Konuşma sırasında çocuğun benden olmadığını söyledi, hakaret etti. Sinirlenip camı kırarak eve girdim. Evde bulunanlar salona doğru kaçtı. Öldürme niyetim yoktu. 'Sakin ol konuşalım' dedim. Ancak annesi bana hakaret etmeye başladı. Buna rağmen sigara yakıp, bir süre konuştuk. Telefonunu istedim verdi. Ancak şifresini söylemedi. 'Kiminle istersem konuşurum, sana ne' dedi. Tartışma sırasında annesi bağırarak, 'Defol git artık, çocuk da senden değilmiş' gibi sözler söyledi. Bu sözler beni daha da sinirlendirdi ve alkolün de etkisiyle belimdeki tabancayı çıkarttım. Sevgi, yatak odasına doğru kaçtı. Korkutmak için ayaklarını hedef aldım ancak kendisini yatağa doğru atınca göğüs bölgesine geldi. Onu seviyordum. Alkolün etkisiyle yaptım. Korkutmak için ateş ettim, pişmanım."

Sanık avukatı da müvekkilinin ağır tahrik altında korkutmak maksadıyla ateş ettiğini öne sürerek, tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde 4 Ocak'ta Sevgi Tekin, ayrı yaşadığını dini nikahlı eşi Gökhan Ağtaş tarafından kardeşlerinin ve çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ağtaş hakkında "kasten öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığının ihlali", "haberleşmenin ihlali", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından iddianame hazırladı.

İddianamede, Ağtaş'ın kasten öldürme suçundan müebbet, diğer suçlardan da 95 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak