Son dakika haberleri: Ankara'da 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Ankara'da 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 57 bin paket eski ambalajlı kaçak sigara ele geçirdi.

Son dakika haberleri: Ankara'da 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:03

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 57 bin paket eski ambalajlı kaçak sigara ele geçirdi. Yakalanan paket başına ise 12 bin lira para cezası uygulandı. Yapılan operasyon ise Ankara'da 5 yıl içinde ele geçirilen en büyük kaçak sigara operasyonu niteliği taşıyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki bir iş yerinde faaliyet gösteren ünlü bir sigara dağıtım firmasını takibe aldı. Firmanın piyasada satışı yasak olan eski ambalajlı çok sayıda sigarayı muhafaza ettiği ve TAPDK'ya teslim etmediği tespit edildi. Ayrıca bu sigaraların iş yerine ait araçlarla fahiş fiyatlarla satılmak üzere dağıtımının yapıldığı bilgilerine ulaşıldı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, koliler içerisinde yeni ambalajlı sigaraların yanı sıra çok miktarda eski ambalajlı sigaraların bulunduğu, iş yeri önünde ve garajında ise iş yerine ait araçlarda sigara paketlerinin olduğu gözlendi. İş yerinde ve çok sayıda araçta yapılan aramada koliler içerisinde farklı marka ve miktarlarda 57 bin paket eski ambalajlı sigara ele geçirildi.

Paket başına 12 bin lira ceza uygulandı

İş yeri yetkilisi olduğu anlaşılan Y.A. gözaltına alındı. Ele geçirilen eski ambalajlı sigaralar için paket başına 12 bin lira cezai işlem uygulandı. Zanlı ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Jose Sosa Tamer Tuna Burak Yılmaz Mehmet Özdilek
Daha Fazla Sörloth Zümrüdüanka Pandispanya Bizim Hikaye Filmi
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Ankara'da 57 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 01:07:57. #1.14#
title