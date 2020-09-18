Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü

Ankara'da inşaat mühendisi Ayça Dursun ile dünya evine girecek olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, düğün öncesi memleketi Zonguldak'a gelerek gelin alma töreni gerçekleştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'ın mutlu günü
18.09.2020 20:05 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:11

Ankara'da inşaat mühendisi Ayça Dursun ile dünya evine girecek olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, düğün öncesi memleketi Zonguldak'a gelerek gelin alma töreni gerçekleştirdi. Zaman zaman duygu dolu anların yaşandığı gelin alma töreninde gelin ve damat davul-zurna eşliğinde oynadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile inşaat Mühendisi Ayça Dursun, yarın akşam Ankara'daki Sheraton dünya evine girecek. Düğün öncesi memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesine gelen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, buradan konvoy eşliğinde Çaycuma ilçesine geldi. Geleneklerin yaşatıldığı gelin alma töreninde gelin aracının önüne şeker atıldı. Davul ve zurna eşliğinde çalınan oyun havalarıyla oynayan gelin ve damat, duaların yapılmasının ardından gelin evinden ayrıldı.

Gelinin yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığı gelin alma merasimi sonrası konvoy Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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