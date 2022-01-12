Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Haberler
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Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden alıp dağıttığı tespit edilen 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını önceden alıp dağıttığı tespit edilen 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin sınavdan önce sorulara eriştiği ve örgüt mensuplarına

dağıttığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı PMYO ve 2013 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavları

soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis ve komiser yardımcısı olan ve soruların

dağıtılmasına aracılık eden 7 FETÖ/PDY mensubu hakkında Ankara merkezli 4 ilde 12.01.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

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