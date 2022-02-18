Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı... - Haberler
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Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı...

AA, Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında

Son dakika haber: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Mahrem, Güncel, Haberler

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