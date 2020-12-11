Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında...
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Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında...

11.12.2020 08:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:22
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında...

Son dakika habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı. 4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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