Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri...
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.
18.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:33
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA