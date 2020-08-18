Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri...
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Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri...

Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Son dakika haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri...
18.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:33

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. - ANKARA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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