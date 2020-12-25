Son dakika haberleri! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
25.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:08
Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç