Son dakika haberleri | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı...
Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl