Son dakika haberleri! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi
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Son dakika haberleri! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

08.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 10:14
Son dakika haberleri! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

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