Son dakika haberleri... ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
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Son dakika haberleri... ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu

08.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:59

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılacak, konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılacak, konuşma gerçekleştirdi.

Son dakika haberleri... ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
Son dakika haberleri... ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
Son dakika haberleri... ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
Son dakika haberleri... ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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