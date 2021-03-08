Son dakika haberleri... ANKARA-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
08.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:59
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılacak, konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Kolları Kongresinde konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılacak, konuşma gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı