Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor
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Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor

Gelen son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesince, Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulunan 4 kurtarma aracıyla araç kaza ve arızalarında sürücülere ücretsiz çekici hizmeti veriliyor.

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz çekici hizmeti devam ediyor
16.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:38

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulunan 4 kurtarma aracıyla araç kaza ve arızalarında sürücülere ücretsiz çekici hizmeti veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, çalışmanın, 4 ana bulvar üzerinde araç arızası ya da kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmeyi amaçladığı belirtilerek, talep halinde Fen İşleri Daire Başkanlığının hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulundurduğu çekicilerin, araçları arızalanan ve kaza yapan sürücülere yardımcı olduğu kaydedildi.

Hazirandan itibaren devam eden uygulama kapsamında, trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçilmesi için araç kazası ve arızası durumunda sürücülerin, Başkent 153'ü arayarak ücretsiz çekici hizmeti talebinde bulunabileceği, Büyükşehir ekipleri arızalanan ya da kaza geçiren araçları trafik güvenliğini gözeterek, araç sahibiyle birlikte sanayiye kadar götürdüğü ifade edildi.

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Kaynak: AA

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