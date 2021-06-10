Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi, filosuna 45 yeni cenaze aracı kattı
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Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi, filosuna 45 yeni cenaze aracı kattı

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi, filosuna 45 yeni cenaze aracı kattı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinde kullanmak üzere araç filosuna 45 yeni araç daha eklendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetlerinde kullanmak üzere araç filosuna 45 yeni araç daha eklendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Daire Başkanlığı, merkez ve ilçelerde ücretsiz cenaze hizmetlerinin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla ALO 188 Cenaze Nakil Aracı filosuna 45 araç daha katılarak araç sayısını 70'e yükseltti. Satın alınan yeni cenaze nakil araçlarından 5'inin morg ve gasilhane özelliği de bulunuyor.

Cenaze hizmetlerinde Başkentlilerin yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, "Sadece cenaze nakil araçlarında değil tüm mezarlıklarda ciddi şekilde çalışmalar yapıyoruz. Personel binaları, morglar, gasilhaneler yenilendi. Pandemi döneminde biz de çok ciddi zorluklar yaşadık." ifadelerini kullandı.

Yıkamalı 5 yeni cenaze aracı aldıklarını ve yeni araçların morg ve gasilhane özelliğine sahip olduğunu belirten Bozan, "Bu alımlardan sonra 15 ilçede cenaze nakil aracı ve personelle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Mesela Nallıhan'ın herhangi bir köyünde cenaze evden çıkarılamıyorsa orada araç içerisinde evin önünde cenaze hizmeti vermiş olacağız. Hem morg hizmeti hem yıkama hizmeti sağlayacağız. İlçelerimiz dahil 70 aracımızla kentimizde hizmet vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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