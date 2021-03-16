Son dakika haberleri: ANKARA Bosna Hersek heyeti Ankara'da
16.03.2021 22:16 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:24
Son dakika haberler... Bosna Hersek heyeti Ankara'daCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı.
Bosna Hersek heyeti Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini resmi törenle karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı