Son dakika haberleri! ANKARA Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti (2)TOPRAĞA VERİLDİAnkara'da, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İstiklal Savaşı gazisi eşi Hediye Canefe (95) için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti (2) TOPRAĞA VERİLDİ Ankara'da, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İstiklal Savaşı gazisi eşi Hediye Canefe (95) için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hediye Canefe'nin yakınları ve sevenleri katıldı. Canefe'nin yakınları, tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Hediye Canefe'nin cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaynak: DHA