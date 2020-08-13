Son dakika haberleri: ANKARA Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: ANKARA Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybettiANKARA'da bakıcı R.K.'nin (60) yemek yedirmeye çalıştığı sırada, tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu İstiklal Savaşı gazisi eşi Hediye Canefe (95) kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

13.08.2020 11:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:46

Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

ANKARA'da bakıcı R.K.'nin (60) yemek yedirmeye çalıştığı sırada, tokat atıp, ağzına bardakla vurduğu İstiklal Savaşı gazisi eşi Hediye Canefe (95) kaldırıldığı hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Oğuz Ö. ve Şükran K., 4 yıldır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı olan teyzeleri Hediye Canefe'ye, yalnız yaşadığı evde bakımını yapması için bakıcı arayışına girdi. Oğuz Ö. ve Şükran K., bakıcı ilanı verdi. Antalya'da ilanı görerek aileye ulaşan R.K. emekli öğretmen olduğunu ve yaşlı kadına bakabileceğini söyledi. Oğuz Ö. ve Şükran K. de kabul etti. R K., Antalya'dan Canefe'nin Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman'daki evine gelerek, yaşlı kadına bakmaya başladı.

TEYZESİNE ŞİDDET UYGULADIĞINI GÖRDÜ

Oğuz Ö., 1 Ağustos günü, daha önce eve taktırdığı güvenlik kamerasından R.K.'nın teyzesi Canefe'ye şiddet uyguladığını gördü. Görüntüden, bakıcının yatağında bulunan yaşlı kadına, yemek yedirdiği sırada tokat atıp, bardakla ağzına vurduğunu saptadı. Durumu kardeşi Şükran K.'ye bildiren Oğuz Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine R.K. hakkında soruşturma başlatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İstiklal Savaşı gazilerinden Lütfi Canefe'nin eşi olan Hediye Canefe, dün rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadın organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenefe'nin cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)-

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Son dakika haberleri: ANKARA Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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