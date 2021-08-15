Son dakika haberleri... Anız yangınlarının önlenmesi için bitki atıklarının biyogaz tesislerinde değerlendirilmesi önerildi

Son dakika haberler: Kırşehir Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Filik, çiftçilerinin bilinçsizliğinden kaynaklanan anız yangınlarının önlenmesi için hasattan sonra tarlada kalan bitkisel atıkların biyogaz tesislerinde değerlendirilebileceğini belirtti.

Kırşehir Kent Konseyi Tarım Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Gökhan Filik, çiftçilerinin bilinçsizliğinden kaynaklanan anız yangınlarının önlenmesi için hasattan sonra tarlada kalan bitkisel atıkların biyogaz tesislerinde değerlendirilebileceğini belirtti.

Filik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl hasattan sonra Türkiye'nin birçok yerinde kendini gösteren anız yangınlarının ormanlara sıçrama tehlikesinin olduğunu, bu durumun topraktaki biyolojik çeşitliliğe de zarar verdiğini dile getirdi.

Yeni düzenlemelerle caydırıcı tedbirler getirilmesinin milli biyolojik çeşitlilik için hayati derecede önem arz ettiğini vurgulayan Filik, çiftçilerin hasat sonrasındaki bitki kalıntılarının biyogaz tesislerinde değerlendirilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Filik, şöyle devam etti:

"Son yıllarda ülkemizin birçok yerinde biyogaz tesisi kuruluyor ve bu tesislerin en önemli girdi kalemleri arasında hayvansal gübreden mezbaha atıklarına, endüstriyel gıda sanayi atıklarından küçük işleme atölyelerinde ortaya çıkan bitkisel atıklara kadar değerlendirilebilecek tüm organik atıklar yer almaktadır. Özellikle yoğun bitkisel üretim yapılan bölgelerde ortaya çıkan hasat artıkları önemli bir biyogaz potansiyeline sahip atıklardır. Bu kapsamda yetiştirici örgütlerinin devreye girerek yetiştiricinin arazisinde veya işletmesinde bulunan atıkları toplayıp, biyogaz tesislerine götürebilecek bir zincir ağını oluşturmaları gerekmektedir."

Bu şekilde bir uygulamanın hem yetiştirici örgütlerine ek bir gelir sağlayacağını hem de yangın sırasında kaybolan milli biyolojik çeşitliliğin kaybolmasını engelleyeceğini aktaran Filik, "Ayrıca, anız yangınlarının sebep olduğu orman yangınlarının önüne geçilip, yangınlar sırasında havaya yayılan gazlardan kaynaklı sera gazı etkisi azaltılarak küresel ısınmanın önlenmesinde herkesin üstüne düşen sorumluluğun bir parçası da yerine getirilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin bu konuda bilinçlendirilmesi için yetiştirici birliklerine de büyük görevler düştüğünü belirten Filik, "Çiftçilerimizin birinci derecede sorumlu olduğu anız yangınlarından yetiştirici örgütlerinin de sorumluluğu bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız