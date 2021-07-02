Son dakika haberleri! Anız yangını korkuttu
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Son dakika haberleri! Anız yangını korkuttu

Son dakika haberleri! Anız yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Adıyaman'da bir arazi içerisinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.

Adıyaman'da bir arazi içerisinde çıkan anız yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Lokman Köyünde bulunan bir arazide anız yangını meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldığı tahmin edilen yangını gören köylüler olay yerine koştu. Buraya gelen köylülerin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Anız yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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