Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı
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Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde anız yangını nedeniyle bir kamyon ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde anız yangını nedeniyle bir kamyon ile 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçe mevkisinde meydana geldi. Anız yangını sonrası görüş mesafesinin düştüğü yolda bir kamyon ile 3 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden H.A. ile M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise anız yangınını kontrol altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Anız yangını kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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