Son dakika haberleri! Animasyon alanındaki mesleki eğitimde sektörle iş birliğine gidildi

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, televizyon, görsel sanatlar, çizgi film ve animasyon alanlarında mesleki ve teknik eğitimde yeni bir proje için iş birliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, televizyon, görsel sanatlar, çizgi film ve animasyon alanlarında mesleki ve teknik eğitimde yeni bir proje için iş birliği yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığında projenin görüşüldüğü toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, sektörün insan kaynağı ihtiyacı ayrıntılı olarak ele alındı. Sektörün üretim kapasitesini artırmak için eğitimde atılabilecek adımların değerlendirildiği toplantıda, İstanbul ve Ankara'da belirlenecek okullarda pilot proje gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Proje kapsamında, her iki ildeki okullar için müfredat yeniden oluşturulacak, sektördeki uzmanlar derslere girecek ve öğrenciler sektör işletmelerinde gerçek ortamlarda beceri eğitimi alacak.

Ayrıca okullardaki öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri de sektörler tarafından sağlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap