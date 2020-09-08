Son dakika haberleri... Anatolian Otel'de yine yangın çıktı
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Son dakika haberleri... Anatolian Otel'de yine yangın çıktı

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yıllardır atıl durumda bulunan Anatolian Otel'de yine yangın çıktı.

Son dakika haberleri... Anatolian Otel'de yine yangın çıktı
08.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:41

Gaziantep'te yıllardır atıl durumda bulunan Anatolian Otel'de yine yangın çıktı. Çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yıllardır atıl durumda bulunan Anatolian Otel'de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangının ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süreli müdahalenin ardından küçük çaplı yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından otel içerisinde soğutma çalışmaları yapıldı.

Üçüncü kez yangın çıktı

Kent merkezinde yıllardır atıl durumda bulunan ve madde bağımlılarının uğrak noktası olduğu iddia edilen otelde, son bir yıl içerisinde üçüncü kez yangın çıktı. Çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, tekrar eden durumla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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