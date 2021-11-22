Son dakika haberleri | Anaokulunun kalitesini güç birliğiyle yükselttiler

YALOVA (AA) - Yalova'nın Armutlu ilçesindeki tek anaokulu olan Armutlu Vilayetler Birliği Hafize Sakız Anaokulu, idareci, öğretmen ve velilerin çabaları, hayırseverlerin desteği sayesinde kalite belgeleri ve yeni fiziki imkanlarla donatıldı.

Öğretmenlik mesleğine 10 yıl önce başladığı okulun 4 senedir müdürlüğünü yapan 34 yaşındaki Yıldız Arı öncülüğünde son dönemde başarılı çalışmalar yürütülüyor.

Daha kaliteli eğitim için trafik eğitim pisti, tabiat atölyesi, tiyatro kulübü kazandırılan anaokulunun bahçesinde miniklere hayvan sevgisi aşılamak için tavuk besleniyor.

İdareci, öğretmen ve velilerin katkıları, hayırseverlerin de destekleriyle fiziki imkanları geliştirilen okul, gerekli süreçleri başarıyla geçerek ISO 9001 ve ISO 45001 belgelerinin yanı sıra Beslenme Dostu Okul, Sıfır Atık Projesi, Eko-Okul, eTwinning sertifikalarını aldı.

Okul müdürü Yıldız Arı, AA muhabirine, okulu çok sevdiklerini ve çok emek verdiklerini söyledi.

İlmek ilmek işleyerek başarılı bir seviyeye ulaştıklarını vurgulayan Arı, "Çocukluğumdan beri her zaman öğretmen olmak istemiştim. Öğretmenliğin kutsal bir vazife olduğuna yürekten inanıyorum. Mesleğe başladığımda nasıl heyecanlıysam bugün de aynı heyecanı yaşıyorum. Elimden gelen hizmeti de yapmaya çalışıyorum." dedi.

Armutlu'ya ilk geldiğinde birkaç market dışında malzeme bulabilecekleri herhangi bir yerin olmadığını anlatan Arı, ekip çalışmasıyla her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini belirtti.

Velilerin ve hayırseverlerin destekleriyle okulu önemli ölçüde donattıklarını dile getiren Arı, şöyle konuştu:

"Okulumuzun büyük bütçeleri yok fakat okulumuzda çok büyük yürekler, çok kaliteli bir ekip var. Boyacı olan velimiz, okulumuzun boyasını yaparken, bir diğeri bozulan pencerelerini onarıyor. Öyle bir veli grubumuz var. Belediyesinden Kaymakamlığına, idari amirlerimizden oluşan büyük bir aile var. Armutlu, Yalova'nın merkeze en uzak ilçesi ve biz burada bir olmadıktan sonra hayatımızı yürütmemiz zor. Bizim ve çocuklarımızın sosyal faaliyetlerini de okul içinde planlamaktayız. O yüzden okulumuzu elimizden geldiği kadar çeşitlendirmeye çalıştık. Tiyatro kulübü, tabiat atölyesi, canlı hayvan alanı, trafik eğitim pisti gibi bölümleri kattık. Bunları yaparken de büyük bütçeler harcamadık, büyük desteklerle bunları yaptık."

"İstisnasız başvurduğumuz tüm belgeleri aldık"

Arı, okulun fiziki şartlarını iyileştirmenin yanında eğitim anlamında önemli kazanım ve sertifikalar elde ettiklerini bildirdi.

Bununla ilgili çalışmalarından örnekler veren Arı, "İstisnasız başvurduğumuz tüm belgeleri aldık. Beslenme Dostu Okul, Sıfır Atık Projesi, Eko-Okul, eTwinning sertifikalarının hepsine okulumuz sahip. Okulum Temiz belgesini de ilde derece alarak okulumuza kazandırdık." ifadesini kullandı.

Arı, ayrıca kuruma entegre yönetim sistemini kazandırdıklarını aktardı.

Söz konusu sisteme sahip olmak isteyen il genelindeki başka okulların idarecilerine de yardımcı olduklarını ifade eden Arı, "Entegre yönetim sistemi kapsamında iki belge kazandık. Bunlardan biri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, diğeri 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi. Bu iki belgeyi aynı anda aldık. Almadığımız sertifika yok. Yeni bir sertifika veya yeni bir başarı öyküsü çıkarsa onun içinde de yer almak için bekliyoruz." diye konuştu.

Yıldız Arı, "Öğrencilerimiz evlerinde anneleriyle bile paylaşamadığını bizimle paylaşır. En büyük korkularını da en büyük sevinçlerini de biz biliriz. Bunlara ortak olabilmek, onlara çözüm üretebilmek bizim için çok kıymetli. Bizim için bu işin vazgeçilmezi, çocuklarımızın gözleri ve o gözlerindeki masumiyet. O yüzden iyi ki öğretmen olmuşum diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Okulun müdür yardımcısı Nefise Yılmaz ise Arı ve diğer meslektaşlarının desteğiyle okullarını çok önemli bir yere taşıdıklarını belirterek, 2019 yılında yürüttükleri eTwinning çalışmasına değindi.

Azerbaycan, Finlandiya, Polonya ve İsveç'ten paydaş okullarla öğrencilerini görüntülü ortamda bir araya getirdiklerini anlatan Yılmaz, okul ve öğrencileriyle geçirdiği her anında öğretmen olmanın mutluluğunu yeniden yaşadığını sözlerine ekledi.