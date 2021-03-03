Son dakika haberleri: Anamur'da oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri: Anamur'da oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

03.03.2021 01:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 01:13
Son dakika haberleri: Anamur'da oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberler: MERSİN'in Anamur ilçesinde, oto galeriye kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde, oto galeriye kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Sağlık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir oto galeride meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, iddiaya göre otomobil ile geldikleri oto galeriye tabancayla ateş açıp, daha sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında oto galeride bulunan İ.T., C.T. ve Z.A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Boynuna isabet kurşunla ağır yaralanan İ.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralanın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / ANAMUR (Mersin)

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