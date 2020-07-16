Son dakika haberleri: Anamur'a şehit ateşi düştü
Son dakika haberi... Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) Mersin'in Anamur ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı.
16.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:50
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan polis memuru Burak Derya'nın (28) Mersin'in Anamur ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaştı.
Şehidin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki evinde acı haberi alan baba Özcan Derya ile anne Fides Derya, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, mahalleli ve yakınları taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin yarın Anamur'da toprağa verilmesi bekleniyor. - MERSİN
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Kaynak: İHA