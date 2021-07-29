Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden İsa K. idaresindeki 34 BEK 490 plakalı otomobil, Mustafa B. yönetimindeki 34 BMA 2020 plakalı cip, Cevdet C'nin kullandığı 34 KM 2156 plakalı hafif ticari araç ile Sadullah G. idaresindeki 55 ATM 46 plakalı otomobil, Köroğlu mevkisinde çarpıştı.

Kazada İsa K'nin kullandığı otomobilde bulunan Ayşe K, Şeymanur K. ve Ali K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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