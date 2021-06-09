Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nda karşı şeride geçen kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nda karşı şeride geçen kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri: Anadolu Otoyolu'nda karşı şeride geçen kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, bariyeri aşarak karşı şeride geçen kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, bariyeri aşarak karşı şeride geçen kamyonun otomobille çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Bayram O. idaresinde ki 19 FH 026 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyeri aşarak karşı şeride geçip, Yunus Ö'nün kullandığı 34 PN 0080 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki Mehmet Zeki Öndaş yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Zeki Öndaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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