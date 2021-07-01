Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda duraklayan tıra çarpan tankerin sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda duraklayan tıra çarpan tankerin sürücüsü öldü

Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda duraklayan tıra çarpan tankerin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Anadolu Otoyolu'nun Sakarya'nın Hendek ilçesi kesiminde, kazaya yardım etmek için duraklayan tavuk yüklü tıra çarpan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya'nın Hendek ilçesi kesiminde, kazaya yardım etmek için duraklayan tavuk yüklü tıra çarpan tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'ndan Ankara yönüne giden A.D. idaresindeki 59 LT 217 plakalı otomobil, lastiği patlaması sonucu bariyerlere çarptı.

Otomobilin kaza yaptığını görerek yardım etmek isteyen İhsan Canpolat, 10 ALN 14 plakalı tavuk yüklü tırını yolun sağ şeridine park ederek aracından indi. Bu sırada Cevat Topçu'nun kullandığı 35 AJ 3702 plakalı tanker, tıra arkadan çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tanker sürücüsü Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, cumhuriyet savcısının incelemesi ve araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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