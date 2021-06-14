Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul İstikameti Gümüşova rampaları mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kilometre arayla 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda araçlarda bulunan E.T. ve S.T.A yaralandı.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri! Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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