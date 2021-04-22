Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Son dakika gündem haberi... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Kartepe ilçesi Sapanca mevkisinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralanan 6 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş