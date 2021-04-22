Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 otomobilin karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Kartepe ilçesi Sapanca mevkisinde, 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralanan 6 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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