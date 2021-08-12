Son dakika haberleri: ANADOLU? OPERASYONUNDA ATİNA DEKADRACH SİKKESİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Son dakika haberleri... ADANA merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen eserler arasında, orijinali az olan Antik Yunan dönemine ait Atina Dekadrach sikkesinin de olduğu ortaya çıktı.

ADANA merkezli 30 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen eserler arasında, orijinali az olan Antik Yunan dönemine ait Atina Dekadrach sikkesinin de olduğu ortaya çıktı. Ön yüzünde tanrıça Athena ve arka yüzünde baykuş bulunan 42,5 gram ağırlığındaki sikkenin koleksiyoner Harlan Berk'in yayınladığı ilk yüz antik sikke listesinde yer aldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, 30 ilde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen suç şebekesi tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 92 kişinin yakalanması için harekete geçen ekipler, 'Anadolu' ismi verilen operasyon kapsamında dün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde, 91'i ikamet, 17'si iş yeri olmak üzere 108 adrese baskın yaptı. Operasyonda aralarında örgüt lideri Abdulsamet Kavran ile 5 koleksiyonerin de bulunduğu 78 kişi gözaltına alınırken, firari 14 kişiyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.

PARA TRAFİĞİ ŞEBEKEYİ DEŞİFRE ETTİ

Cumhuriyet tarihinin suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olma özelliği taşıyan Anadolu operasyonunun, 8 ay önce yurt dışında bir Türk vatandaşının tarihi eser kaçakçılığından yakalanmasıyla başlatıldığı ortaya çıktı. Bu kişinin Türkiye'deki ilişki ağını ve para trafiğini incelemeye alan polis, şebekenin liderliğini daha önce iki kez tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınıp, meslekten ihraç olan edebiyat öğretmeni Abdulsamet Kavran olduğunu belirledi.

26 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Şebeke üyelerinin banka hesaplarındaki 26 milyon liralık hareketi inceleyen polis, Türkiye'den kaçırılan 52 tarihi eserin kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede evinde satıldığını tespit etti. Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu tarihi eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının yanı sıra BM, UNESCO, Interpol gibi uluslararası mecralarca da Anadolu'dan kaçırılan eserler olduğunun doğrulandığı belirtildi.

19 BİN 83 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, kaçak kazı ile çıkartıldığı belirlenen 19 bin 83 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 13 dedektör, 8 ruhsatsız tabanca ile 50 bin 350 euro, 70 bin 555 dolar, 190 sterlin ve 60 frank ele geçirildi. Öte yandan uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda da Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'de 4 bin 122 tarihi eser ele geçirildiği de bildirildi.

ATİNA DEKADRACHM SİKKESİ

Operasyonda ele geçirilen ve Adana Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilenen tarihi eserlerin arasında, şebeke üyesi Ahmet Ş.?nin evinde ele geçirilen bir eserin, oldukça nadide bir sikke olduğu ortaya çıktı. Milattan önce 467-465 yılları arasında yapılan ve ön yüzünde Yunan tanrıçası Athena ile arka yüzünde baykuş figürü olan gümüş sikkenin orijinalinin az sayıda bulunduğu öğrenildi. Antik Yunan dönemine ait 42,5 gram ağırlığındaki sikkenin, Atina Dekadrachm sikkesi olarak bilindiği, koleksiyoner Harlan Berk'in yayınladığı 'ilk yüz antik sikke listesinde' yer aldığı belirtildi. Polis, emniyette sikkeyi sergiledikten sonra tarihi eserleri müzeye teslim etti.

Operasyonda gözaltına alınan 78 şüpheliden 36'sı emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 42'sinin ise sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı