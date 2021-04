Son dakika haberleri | "Anadolu'nun Futbol Efsaneleri" yeni bölümleriyle TV'de

Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, futbolsever kullanıcıları için sunduğu "Anadolu'nun Futbol Efsaneleri" belgesel serisine yeni bölümlerle devam edecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone TV, futbolsever izleyicileri için özel içerikler sunmaya devam ediyor. Vodafone TV, RNZ Medya Grup tarafından hazırlanan "Anadolu'nun Futbol Efsaneleri" belgesel serisinin yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

"Kırmızı Beyaz Kara Sevda Samsunspor", "Yeşil Beyaz Zirve Bursaspor", "Çıkış Tüneli Zonguldakspor", "Çukurova Ateşi Adanaspor-Adana Demirspor", "Bozkırın Korosu Eskişehirspor" ve "Efsane Aşk Göztepe-Karşıyaka" bölümleriyle izleyicilerden tam not alan serinin yeni bölümlerinde Karabükspor, Giresunspor, Mersin İdman Yurdu, Sivasspor, Gaziantepspor ve Ankaragücü-Gençlerbirliği kulüplerinin hikayesi anlatılacak.

Yönetmenliğini İlker Durmuş'un üstlendiği belgesel serisini tüm Vodafone TV kullanıcıları ek bir ücret ödemeden seyredebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Fatih Otluoğlu, "Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Futbolsever izleyicilerimiz için sunduğumuz, Anadolu'nun başarılı takımlarını tanıtan 'Anadolu'nun Futbol Efsaneleri' adlı belgesel serisinde ilk 6 bölümü geride bıraktık. Büyük beğeni toplayan seriye 6 yeni bölümle devam edeceğiz. Kullanıcılarımız, yeni bölümleri de Vodafone TV'de hiçbir ek ücret ödemeden izleyebilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Onlar doğdukları şehrin bitmeyen aşkı, en büyük tutkusu, hayata karşı umudu oldu"

RNZ Medya Grup Başkanı Nedim Zeper ise şunları kaydetti:

"Bir zamanlar büyüklere kök söktürüyorlardı. Şehirleri ve taraftarlarıyla her birinin bambaşka hikayeleri vardı. Yıllar içinde, endüstriyel futbolun dişlilerine direnemeyip bazıları amatör kümeye kadar düşse bile, her zaman bir şehrin futbol efsanesi olarak kaldılar. Onlar doğdukları şehrin bitmeyen aşkı, en büyük tutkusu, hayata karşı umudu oldu ve her biri tarihe hiçlikten doğan başarı hikayeleri bıraktı."

Verilen bilgiye göre, Vodafone TV, kullanıcılarına 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90'ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web'den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkanı sunuyor.

Google Play, Apple App Store, Android TV, LG Content Store, Samsung Smart Hub ve Apple TV online mağazalarından da erişilebilen Vodafone TV uygulaması, bugüne kadar 6 milyondan fazla indirildi. Vodafone TV'nin aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1,3 milyona ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip