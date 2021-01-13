Son dakika haberleri... Anadolu Efes, Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı transfer etti
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Son dakika haberleri... Anadolu Efes, Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı transfer etti

13.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:07
Son dakika haberleri... Anadolu Efes, Bosna Hersekli oyuncu Dzanan Musa'yı transfer etti

Bir son dakika haberine göre Anadolu Efes, son olarak NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı.

Anadolu Efes, son olarak NBA'de Brooklyn Nets forması giyen Bosna Hersekli basketbolcu Dzanan Musa'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 1999 doğumlu ve 2,06 metre boyundaki oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Oyun kurucu ve kısa forvet oynayan Musa, Hırvatistan'ın Cedevita Zagreb takımında henüz 16 yaşındayken ilk Avrupa Ligi deneyimini yaşadı. 2018'e kadar Hırvat ekibinde forma giyen genç oyuncu, 2018 NBA draftında Brooklyn Nets tarafından birinci tur 28. sıradan seçildi.

Brooklyn Nets'te ilk sezonunda 9, ikinci sezonunda 40 maça çıkan Musa, aynı zamanda NBA G League'de Long Island Nets takımında da görev yaptı. 2020'de takasla Detroit Pistons takımının yolunu tutan Dzanan Musa, 2015-2016'den itibaren 3 yıl Cedevita Zagreb ekibine tekrar transfer oldu.

2015 yılında Litvanya'nın Kaunas şehrinde düzenlenen 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Bosna Hersek Milli Takımı ile birincilik kürsüsüne çıkan Musa, maç başına 23,3 sayı ortalaması ile turnuvanın en skorer oyuncusu oldu ve gösterdiği performans ile MVP (en değerli oyuncu) ödülünü kazandı.

Dzanan Musa bir yıl sonraki 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 34 sayı ortalaması ve 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 20,2 sayı ortalaması ile her iki turnuvanın da en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Geçen sezon Brooklyn Nets forması ile 40 maçta 12,2 dakika ortalama süre alan Dzanan Musa, maç başına 4,8 sayı, 1,9 ribaunt ve 0,9 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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