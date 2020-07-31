Son dakika haberleri... Amorium Antik Kenti'nde Bizanslılar'dan kalma tahıl ambarı bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Amorium Antik Kenti'nde Bizanslılar'dan kalma tahıl ambarı bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 9. yüzyıl Bizans dönemine tarihlenen, içi buğday dolu 11 küpün (pitos) yer aldığı tahıl ambarı bulundu.

31.07.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:55

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 9. yüzyıl Bizans dönemine tarihlenen, içi buğday dolu 11 küpün (pitos) yer aldığı tahıl ambarı bulundu.

İlçeye bağlı Hisar köyü içerisinde yer alan Amorium Antik Kenti'nde, İngiliz bilim adamı Prof. Dr. Martin Harrison ile İngiliz araştırmacı Dr. Chris Lightfoot'un hayata geçirdiği kazılarda Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere 7 uygarlığın izlerine rastlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle 2013 yılında Prof. Dr. Zeliha Gökalp Demirel'in önderliğinde Amorium'da tekrar başlayan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı.

"Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan Amorium höyüğündeki kazılarda, büyük kilise, bazilika, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fırınının yanı sıra çok sayıda farklı buluntular gün ışığına çıkarıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Demirel, AA muhabirine, geçen yıl "Aşağı Şehir"in "Büyük Bina" kısmındaki kazılarda sevindirici bir gelişme yaşandığını söyledi.

"Bir çiftlik evine ait olduğunu düşündüğümüz tahıl ambarı bulduk." diyen Demirel, şöyle konuştu:

"Burada 11 pitos bir aradaydı ve ağızları harçla örülmüş bir kapakla kapalıydı. Bu da kazımızda, yerinde bulduğumuz malzeme olduğu için bizi çok sevindirdi. Kapakları açtığımızda ise pitosların içlerinin dolu olduğunu tespit ettik. Bunlar, inceleme yapılması için uzmanlarımız tarafından paketlenerek İstanbul'da laboratuvara gönderildi. Analiz sonuçları henüz elimize ulaşmadı ama pitosların içerisindeki malzemelerin büyük oranda buğday olduğunu düşünüyoruz ancak net yargıyı, analiz sonuçlarının ardından söyleyeceğiz."

Demirel, pitosların içerisinden çıkan tahılların ticari amaçlı kullanıldığını düşünmediklerini, büyük ihtimalle de çiftlikte yaşayanların ihtiyacını karşılayacak tahıllar odluğunu vurguladı.

Korunma sebebinin de ihtiyaçtan dolayı olduğunu aktaran Demirel, "Tahıllara ulaşabilmemizin olasılıkla büyük bir sebebi, çiftlik evinin mutfağının zemin katında olmasındaydı çünkü tahıl ambarının bir üst katında bir yıkım söz konusuydu. Bunun da 9. yüzyılda olduğunu düşünüyoruz. Olasılıkla da bir savaş veya yangından dolayı evin birinci katı yıkılıyor. Bunlar da deponun üzerine akıyor. Bir daha da kullanılmadığı için de hem pitoslara hem içerisindeki buğdaylara ulaşabildik. Şimdi bu buğdayları, laboratuvarda arkeobotanik uzmanımız çalışıyor. Onun çalışması sonucu daha net bir açıklama yapacağız."

"Alan 9. yüzyıla tarihleniyor"

Demirel, antik kentte daha önceki yıllardaki kazılarda da buğday öğütmek için daire şeklinde, içerisi boş değirmenler ile mermer kapların da tespit edildiğini kaydetti.

Amorium höyüğündeki Aşağı Şehir'de, alanın 6 ila 9. yüzyılın ortalarına kadar yerleşim gördüğünü belirten Demirel, "Dolayısıyla bu pitosların formları ile diğer buluntulardan belli olduğu kadar aslında alan 9. yüzyıla tarihleniyor. Bu da Bizans dönemi yani. Bu buluntular, Amorium'un sosyo-kültürel yapısını özgün haliyle sunması açısından önemli olduğunu kanıtlıyor. Hatta buğdayın o dönem için önemli bir besin kaynağı olduğunu düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri... Amorium Antik Kenti'nde Bizanslılar'dan kalma tahıl ambarı bulundu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı Spor
Aycan Yanaç, Instagram'dan Emre Belözoğlu ile fotoğraflarını paylaştı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu Güncel
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi Yaşam
Aynı aileden 6 kişiye toplamda 20 bin lira koronavirüs cezası kesildi
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor Yaşam
Evi yandığı için ahırda yaşayan 76 yaşındaki Bülbül Nine, yardım istiyor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor Spor
Erol Bulut, Fenerbahçe'ye Alanyaspor'dan Steven Caulker'ı da getiriyor
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı Güncel
Diyarbakır'daki kurbanlık pazarlarında tedbirler hiçe sayıldı
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Belediye başkanıyla aşk yaşadığı iddia edilen kadın: Asıl kocam beni evli bir kadınla aldattı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
Kısa mesafeyi beğenmeyen taksi şoförü, kadın yolcuyu araçtan indirip indi-bindi ücreti isteyince ortalık karıştı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Devlet Bahçeli Twitter'a 1 ay sonra Fatih Karagümrük tweetiyle döndü
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Genç kızları taciz eden şüpheli: Kadın gördüğüm zaman kendime engel olamıyorum
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazı hutbesine de kılıçla çıktı
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Karamgümrük kalecisi Aykut Özer, penaltılar öncesinde rakip futbolcuları analiz etti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren KDV indirimlerinin detayları netleşti
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi
Suudi yatırımcıların Newcastle United için yaptığı 300 milyon sterlin değerindeki teklif geri çekildi
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fatih Sultan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Hadise Alişan Simge Sağın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Yılmaz Vural Gökhan Gönül Burak Yılmaz
Daha Fazla Bursa Bodrum Avrupa Yangın
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Amorium Antik Kenti'nde Bizanslılar'dan kalma tahıl ambarı bulundu - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 13:27:55. #1.15#
title