Son dakika haberleri... Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ağustosta beklenenden fazla arttı

ABD'de kişisel gelirler ağustosta aylık yüzde 0,2 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,8'lik artışlar beklentileri aştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentilerinin gerisinde kalan kişisel gelirlerin, bu dönemde yüzde 0,3 artması öngörülüyordu. Kişisel gelirler, temmuzda aylık yüzde 1,1'lik yükseliş kaydetmişti.

Harcamalar beklentileri geride bıraktı

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise ağustosta aylık yüzde 0,4 arttı. Bu dönemde beklentilerin üzerinde artış gösteren kişisel tüketim harcamaları verisinin yüzde 0,6 artacağı tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamaları, temmuzda yüzde 0,1 azalmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 4,3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemleri hesaplama dışı tutulan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 arttı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarındaki artışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasıyla yaz döneminde yaşanan yavaşlamanın ardından ekonomik toparlanmanın ivme kazandığına dair bir işaret olarak yorumladı.