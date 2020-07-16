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Son dakika haberleri | American Airlines'ın 25 bin çalışanının işi riske girdi

Son dakika haberi: ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini bildirdi.

Son dakika haberleri | American Airlines'ın 25 bin çalışanının işi riske girdi
16.07.2020 02:01 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:51

ABD'li hava yolu şirketi American Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini bildirdi.

Hava yolu şirketi, muhtemel zorunlu izne çıkarma uygulamasına ilişkin 25 bin çalışanına mesaj gönderdi.

Mesajda, Kovid-19 vakalarındaki artış ve bazı eyaletlerde kısıtlamaların tekrar uygulanmaya başlanmasıyla havacılık sektöründeki talebin yeniden yavaşladığı aktarıldı.

Mesajda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 25 bin çalışanın zorunlu izne çıkarılabileceği belirtildi.

Söz konusu uyarı mesajının gönderildiği American Airlines çalışanlarının arasında 2 bin 500 pilot, 9 bin 950 uçuş personeli ve 3 bin 200 teknik çalışanın olduğu kaydedildi.

ABD'nin en büyük hava yolu şirketlerinden United Airlines da geçen hafta Kovid-19 salgınının sektörü olumsuz etkilemesi nedeniyle 36 bin çalışanını zorunlu izne çıkarabileceğini duyurmuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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