Amcasını öldüren Yusuf Beyhan: Annemi ben cezaevindeyken öldürdüler

Oğuzhan UYSAL/ BAĞCILAR'da geçen yıl aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddiasıyla amcası Cihan Beyhan'ı (32) 7 kurşunla öldürülen tutuklu sanık Yusuf Beyhan'ın yargılandığı davada 2'nci duruşma görüldü. Savunma yapan Yusuf Beyhan, "Ben annemin yanında olsaydım annemi korurdum. Annemi, ben cezaevindeyken öldürdüler" dedi. Mahkeme Yusuf Beyhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşmayı eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Beyhan bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Yusuf Beyhan "Kardeşim Ozan beni aradı. Bana 'Seni kurtarmak için ne yapayım' dedi. Ben de ne biliyorsan onu anlat yalan söyleme dedim. Ben annemin yanında olsaydım annemi korurdum. Annemi, ben cezaevindeyken öldürdüler. Kardeşlerimi de dışarıda olması onlara kapı açtı. Annem evde ölü olarak bulundu. Annemin canına kıydılar. Bir gün onlar sanık olarak oturacaklar burada. 4 tane evlat öksüz kaldık. Ben ömrümde ilk kez cezaevine girdim. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

'SİLAH ALIP HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM'

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Yusuf Beyhan'ın yasak yollardan ülkeye giriş yaptığına yer verildi. Şüpheli Yusuf'un amcası Cihan'a ateş ettiği ve hayatını kaybettiğinin anlatıldığı iddianamede otopsi raporuna göre maktulün vücudunda 7 adet mermi giriş yarasının tespit edildiği de belirtildi. Savcı, sanık Yusuf Beyhan'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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