Son dakika haberleri | Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
Gelen son dakika haberlerine göre - Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu Kamyon sürücüsünün ehliyetine el konuldu Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün cezası belli oldu.
- Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
Kamyon sürücüsünün ehliyetine el konuldu
ÇANKIRI - Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsünün cezası belli oldu. Sürücüye para cezasının yanı sıra ehliyetine el konuldu.
Çankırı - Kızılırmak Karayolunda seyir halindeki bir ambulans önünde ilerleyen kamyondan siren çalarak yol istedi. Bunun üzerine adeta yarışa giren kamyon sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Plakası belirlenen kamyon sürücüsüne 2 bin 963 lira idari para cezasının yanı sıra 2 ay ehliyetine el konuldu.
"Ehliyetine 2 ay el konuldu"
Olayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamyon sürücüsünün tespit edildiğini açıkladı. Vali Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili şahsa 2 bin 963 lira para cezası uygulanmış ve 2 ay ehliyetine el konulmuştur" açıklamasıyla paylaşımda bulundu.
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Kaynak: İHA