Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü

Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ta kalp hastası çocuğu taşıyan ambulansın motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Tokat'ta kalp hastası çocuğu taşıyan ambulansın motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Çocuk başka bir ambulansla Samsun'a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat-Turhal kara yolu Söngüt köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Samsun'a hasta sevki yapan Efkan B. idaresindeki 60 AAU 990 plakalı Ford marka ambulansın motor kısmında yangın çıktı. Sürücü ambulansı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Bu sırada sağlık görevlileri ise sedyede bulunan kalp hastası çocuğu ambulanstan çıkarttı. Ambulansta çıkan yangın büyümden sürücünün müdahalesi ile söndürüldü. Trafik ekipleri araç yangınıyla ilgili inceleme başlattı.

Çocuk bir evin bahçesine alındı

Ambulansta çıkan yangın sonrasında kalp hastası 6 yaşındaki Selim Şahin, yol kenarındaki eve götürüldü. Kısa bir süre bekletilen çocuk başka bir ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Ev sahibi Şerafettin Yetiş (68), yaşanan olayı dile getirerek, "Ambulans yangını neden ile çocuk yol kenarında sıcakta bekliyordu. Sıcakta durmasın diye sağlıkçılarla birlikte gölgelik alana aldık. Daha sonra ikinci bir ambulans geldiği, çocuğu hastaneye sevk ettiler. Çocuğun durumu iyi idi. Bizlerde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık" dedi. - TOKAT

Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü
Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Zeynep Bastık Levent Yüksel Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Ambulans yangınında faciadan dönüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 16:36:15. #1.14#

title