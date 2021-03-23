Son dakika haberleri! Ambulans karda mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Ambulans karda mahsur kaldı

23.03.2021 21:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:52
Son dakika haberleri! Ambulans karda mahsur kaldı

Son dakika haberler... Amasya'nın Taşova ilçesinde ambulans, tipi sebebiyle yolda mahsur kaldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde ambulans, tipi sebebiyle yolda mahsur kaldı.

Taşova'da alçak kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. İlçeye bağlı Şeyhli köyüne hasta için giden bir ambulans akşam 17.00 sıralarında köyden dönerken 15 santimetreyi bulan kar ve tipiden dolayı yolda kaldı. Bakırpınar (Cırıklar) mezrası 1200 rakımlı Duayeri mevkisinde yoğun tipi yağışı ve sıfırın altında 2 derece sıcaklıkta mahsur kalan ambulans, mezradan gelen bir traktör yardımıyla kurtarılarak yoluna devam etti. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Rasim Öztekin Birkan Sokullu Uraz Kaygılaroğlu Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Ambulans karda mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:53:37. #1.14#
title