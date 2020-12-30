Son dakika haberleri | Ambulans helikopterlerin 21 günlük bebeği hayatta tutma yarışı
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Son dakika haberleri | Ambulans helikopterlerin 21 günlük bebeği hayatta tutma yarışı

30.12.2020 12:12 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:16
Son dakika haberleri | Ambulans helikopterlerin 21 günlük bebeği hayatta tutma yarışı

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'da böbrek yetmezliği hastalığı bulunan 21 günlük Abdullah bebeği ambulans helikopter tedavisi için Ankara'ya götürdü.

Hatay'da böbrek yetmezliği hastalığı bulunan 21 günlük Abdullah bebeği ambulans helikopter tedavisi için Ankara'ya götürdü.

Hatay'da özel bir hastanede böbrek yetmezliği tedavisi gören Abdullah S., Adana Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopter ile Kayseri'ye getirildi. Helikopter pistinde Abdullah bebeği teslim alan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki ambulans helikopter, bebeği Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi'ne teslim etmek üzere havalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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