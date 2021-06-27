Son dakika haberleri! Ambulans helikopter "Meliha bebek" için havalandı
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Son dakika haberleri! Ambulans helikopter "Meliha bebek" için havalandı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde zatürre olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde zatürre olan bebek, ambulans helikopterle il merkezine sevk edildi.

Nefes almakta güçlük çeken 1,5 aylık Meliha Derinsu Kayalı, ailesi tarafından Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü.

Bebeğin zatürre nedeniyle solunum güçlüğü çektiğinin belirlenmesi üzerine ilçeye ambulans helikopter istendi.

112 Hava Ambulansı ile Sivas'a sevk edilen bebek, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika haberleri! Ambulans helikopter 'Meliha bebek' için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans helikopter 'Meliha bebek' için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans helikopter 'Meliha bebek' için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans helikopter 'Meliha bebek' için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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