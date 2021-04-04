Son dakika haberleri | Ambulans helikopter kazada yaralanan sürücü için havalandı
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Son dakika haberleri | Ambulans helikopter kazada yaralanan sürücü için havalandı

Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Ambulans helikopter kazada yaralanan sürücü için havalandı

Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Aşağıulupınar Mahallesi'nde Halil Ulukaya'nın (41) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Armutlu mevkisinde devrildi.

Ağır yaralanan Ulukaya, 112 Acil Servis ekibince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Ulukaya için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.

Ulukaya, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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