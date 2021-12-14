Son dakika haberleri! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

AMASYA (AA) - Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

İzmir'den Tokat'a giden Topçam Turizm'e ait Hakkı Tayfur idaresindeki 60 BD 831 plakalı yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem Kavşağı mevkisinde devrildi.

Kazada, Ebru Özbilen Demirtaş (30) ve İkram Akçay (69) yaşamını yitirdi. Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sabah saatlerinde yolun kaygan olması ve aşırı yağıştan dolayı şoförün araç kontrolünü kaybettiğini belirten Masatlı, "Bunun sonucunda otobüs devrilmiş. Anında AFAD, itfaiye ekibimiz, ambulanslarımız bölgeye sevk edilmiş, kazayla ilgili gerekli müdahale başlamış. Üzücü bir olay. Bundan sonra böyle bir olayın olmamasını canıgönülden diliyoruz." dedi.

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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