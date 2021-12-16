Son dakika haberleri... Amasya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Amasya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberleri... Amasya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Amasya'da düzenlenen operasyonda 200 gram esrar ile 50 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AMASYA (AA) - Amasya'da düzenlenen operasyonda 200 gram esrar ile 50 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucu bir zanlının başka illerden uyuşturucu temin ederek sattığı, bir diğer zanlının ise sahte alkol üreterek sattığı belirlendi.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği "Puslu" ile arama yaptı.

Ekipler, yaptıkları aramalarda 200 gram esrar ile 50 litre sahte alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... Amasya'da uyuşturucu ve sahte alkol operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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AA / Cihan Okur - Son Dakika Haberleri

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